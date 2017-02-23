ربما تكون واحدا من الذين تساءلوا “لماذا لا يوجد مظلات جوية في الطائرات المدنية تساعد الركاب على حماية أنفسهم وقت سقوطها؟”، السبب باختصار من أجل سلامتك، وسلامة الطائرة.

في الواقع، فإن هناك أسبابا عديدة أدت لاتخاذ قرار عدم وضع مظلات في طائرات الركاب، من أهم هذه الأسباب هو عدم وجود ارتفاع يساعد على القفز بالمظلات الجوية، فخلال ثوانٍ معدودة إلى دقائق ستزداد الأمور سوءًا، ولن تخدم المظلات أيًا من الركاب في هذه الظروف.



يتم تصميم الطائرات لتكون مضغوطة بشكل يحاكي جو الأرض، بما يسمح للركاب بالتنفس، فالطائرة ليست مصممة على أن يتم فتح بابها في منتصف الرحلة، وإلا سيتم فك الضغط وبالتالي دخول الطائرة في مرحلة الخطر.



إذا قام أحد الأشخاص بالقفز من الطائرة فإنه سيصطدم بباب الطائرة أو ذيلها ويموت على الفور، وذلك لأنها الطائرات تطير بسرعة تتراوح بين 800 إلى 950 كم في الساعة.



على الشخص الذي يريد القفز في الجو اتقان بعض المهارات كالقفز من ارتفاع 9 آلاف متر وأكثر، وفرص البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الارتفاعات معدومة.



بالإضافة لذلك فأسعار المظلات الجوية ليست رخيصة، فتكلف الواحدة منها من 2000 إلى 6000 آلاف دولار، وهي ذات وزن ثقيل إذ تزن من 9 إلى 12 كغ، لا تحتمله الطائرة، بالإضافة إلى تكاليف أسطوانات الأكسجين لكل راكب.