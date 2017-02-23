احتلت القاهرة المرتبة الأولى كأرخص مدينة في كلفة الإيجار في العام 2017. وأفاد مؤشر شركة "نيستاد" البريطانية، الذي طاول 75 مدينة في العالم، بأن متوسط كلفة إيجار شقة في القاهرة تحتوي ثلاث غرف نوم يصل إلى 378 دولاراً. أما كلفة شراء شقة بالمواصفات ذاتها، فتصل إلى 60.3 ألف دولار.

وقد حلت في المرتبة الثانية وفق المؤشر، مدينة بنغالور، وهي ثالث أكبر مدينة في الهند. ووصل متوسط كلفة الإيجار فيها إلى 425 دولاراً.



أما في المرتبة الثالثة فحلت مدينة ميدلين الكولومبية بمتوسط كلفة إيجار شهري لشقة من ثلاث غرف نوم يصل إلى 520 دولاراً، ولحقتها مدينة دلهي الهندية بكلفة 525 دولاراً.



وحلت أثينا اليونانية في المرتبة الخامسة، بمتوسط كلفة إيجار شهري 537 دولاراً.



أما في ما يتعلق بأغلى المدن في متوسط كلفة الإيجار الشهري، فحلت سان فرانسيسكو الأميركية في المرتبة الأولى بسعر 5 آلاف و437 دولاراً شهرياً، وبعدها لندن بمتوسط كلفة وصل إلى 5 آلاف و361 دولاراً، وبعدها نيويورك بـ 5 آلاف و211 دولاراً.



وفي المرتبة الرابعة حلت هونغ كونغ بكلفة 4 آلاف و208 دولارات شهرياً. أما في المرتبة الخامسة، فجاءت دبي بمتوسط إيجار شهري وصل إلى 3 آلاف و873 دولاراً.