تسبب انتشار مقطع مصور، يظهر ممرضين وممرضات يرقصون في وحدة عناية مركزة في مستشفى خاص في مدينة أنطاليا، في حالة من الذعر والغضب في تركيا.

ونشرت صحيفة "حرييت" التركية، الأربعاء، لقطات تظهر العاملين في المستشفى وهم يرقصون بينما يتمايلون على مريض، وذلك في فيديو قديم بتاريخ 23 ديسمبر 2013، ولكنه انتشر للتو.

وتعليقا على ذلك أصدر مدير المستشفى، حسين ساري، بيانا بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه شاهده بعد وقت قصير من وقوعه، وقام بفصل كل من ظهر فيه.

وقال ساري أيضا إنه أبلغ المديرية الجهوية لوزارة الصحة بذلك.\