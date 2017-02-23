«أحاول التأقلم مع هذا الوضع غير الطبيعي وتجاوزه»
النجمة أنچيلينا چولي وهي تصف، لأول مرة خلال لقاء مع «بي بي سي» الأسابيع الأولى التي تلت انفصالها الصعب عن زوجها الممثل براد پيت، عندما دخلت معه في معركة قضائية حول حضانة أولادهما الستة.غير انها اكدت أنهم سوف يبقون جميعا اسرة واحدة بالرغم من كل شيء.
«تملك إحساسا قويا بقضايا المرأة»
الرئيس الأميركي ترامب ردا على سؤال لأحد الصحافيين عن ماذا ستفعل ميلانيا للبيت الابيض، حيث أجاب: أعتقد أن ميلانيا ستلعب دورا بارزا، لقد أعادت فتح مركز زيارة (البيت الأبيض)، وهي مثل الآخرين الذين تعمل معهم، تملك إحساسا قويا بقضايا المرأة، والصعوبات التي تواجهها، هي مدافعة قوية للغاية عن النساء. أعتقد أنها ممثلة عظيمة لهذه البلاد.
«رسالة مورينيو الى النجم لوك شاو»
وجه جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، رسالة إلى نجم فريقه لوك شاو، مطالبا إياه بضرورة بذل قصارى جهده حتى يظفر بفرصة المشاركة، وأن ينظر لما وصل له زميله هينريك مخيتريان. وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة «فور فور تو» العالمية: «هو لا يشارك لأنني اعتمد علىآخرين، يؤدون كما يؤدي الظهير».
«فعلت هذا مرتين من قبل ولم ينجح الأمر»
الإعلامية التلفزيونية الأميركية كريس جينر، التي تعيش اليوم فترة عزوبية، تكشف لماذا لا تحبذ الاندفاع للزواج من جديد من كوري غامبل.