قتل شرطي سعودي وأصيب شخص آخر بجروح بمقذوفات عسكرية أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة ظهران الجنوب الحدودية الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية، بحسب ما اعلن الخميس جهاز الدفاع المدني.

واتهم جهاز الدفاع المدني المتمردين الحوثيين في اليمن بالوقوف خلف الهجوم.

وقال في تغريدة في "تويتر" انه تلقى بلاغا الأربعاء "عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية نتج عنها استشهاد عريف بشرطة ظهران الجنوب وهو يؤدي مهامه وإصابة مقيم" لم يحدد جنسيته.

وظهر في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى محكمة وقد بدت عليه آثار قصف، وشرطي مضرج بالدماء كان لا يزال في كرسيه.