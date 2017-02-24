محاولات عدة أحبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتهريب مواد مخدرة إلى داخل السعودية، حيث كشفت عن حيل كثيرة ومتعددة للمهربين، رغم تنوع أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير المخدرات، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة رجال الجمارك في كشف مثل هذه الأساليب.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عدة صور توضح الوسائل الحديثة التي يتبعها المجرمون في تهريب المخدرات، خاصة أقراص الكبتاغون، من بينها التهريب في أمعاء الأغنام، وداخل ثمار يوسفي، والطماطم، وورق الخس، وحبات الفول السوداني، وعلب كريمات البشرة، والفلاتر وأجزاء السيارات، وترامس المياه، حتى إن اسطوانات الغاز لم تسلم من حيلهم، لدرجة أنهم قاموا في بعض المحاولات بفتح اسطوانة الغاز لإخفاء الحبوب المخدرة.

وهذه أبرز الطرق:



مخدرات في أحشاء حيوانات



قام عدد من مهربي المخدرات باستخدام التيوس الميتة في تهريب المخدرات، إلا أن الجمارك السعودية تمكنت من ضبطها، حيث تم إخفاؤها في أحشاء 204 تيوس ميتة.

البصل



ومن أغرب تلك الحيل التي ربما لا تخطر أبدا على بال أحد، هو شحنة "بصل" وردت إلى الحدود السعودية، لكنها أثارت شكوك المفتش الجمركي واشتبه بها، وفعلا بدأ المفتش بتقطيع البصل، وكانت المفاجأة فوجد بالفعل داخل حبات البصل كيساً بلاستيكياً يحتوي على مواد مخدرة.

الخبز والمعجنات المشروبات الغازية



كان معتمرون يعبرون منفذ حالة عمار الحدودي قبل أن يشتبه رجال الجمارك بأحدهم، فتم إخضاعه للتفتيش بجانب كميات من الخبز والمعجنات كان يحملها وبداخلها نحو 52 ألف حبة مخدرة قادت رجال الجمارك لتفتيش الآخرين قبل أن يعثر لدى معتمر آخر يحمل نفس العينة من الخبز المحشو بـ 46 ألف حبة من الكبتاغون. وأيضا داخل علب المشروبات الغازية وإعادة تغليفها.

الليمون والبرتقال



تم ضبط كمية كبيرة من البرتقال والليمون تم إزالة اللب من الداخل وحشوها عوضاً عن ذلك بـ51 ألف حبة مخدرة.

السمن النباتي



ورغم أن العبوات التي تم إغلاقها بطريقة مصنعية كانت فعلاً تحتوي على السمن النباتي المتجمد قليلاً فإنها كانت في الأصل محشوة بـ 572 ألف حبة كبتاغون مخدرة تم اكتشافها ضمن إرسالية وصلت إلى #جمرك الحديثة.

حاملات مصاحف خشبية.. ومفكرات يومية



أثار امتعاض السعوديين خبر العثور على حبوب مخدرة داخل حاملات #مصاحف خشبية في جمرك الحديثة، وهو أمر لم ينجح معه المهربون في خداع موظفي الجمارك الذين اكتشفوا أثناء التفتيش مليوني حبة كبتاغون مخدرة داخل هذه الحاملات، التي كان مهربوها يحاولون استغلال رمزيتها القدسية في تمريرها بدون تفتيش. كما تم القبض على مقيم بنغلاديشي بعد تهريبه 1843 قرص إمفيتامين مخبأة في مفكرة مواعيد شخصية.

طقم أسنان



في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، تم ضبط 6 غرامات من مادة الأفيون المخدرة، كانت محشوة داخل طقم أسنان وضعه راكب داخل فمه في محاولة متطورة ربما لاستخدام الجسد في تمرير المخدرات، بعد أن أصبحت حيلة إدخال المخدرات عبر حشوها داخل البطن حيلة قديمة ومتأخرة ومكشوفة.