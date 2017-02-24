كشفت كاميرات مراقبة عامل نظافة يقوم بعمل غير سوي، داخل أحد الأحياء، وذلك عقب جمعه أكياس النفايات.

وأظهرت الكاميرا العامل وهو يجمع أكياس النفايات من أماكن مختلفة، ثم اتجه حاملًا بعضا منها إلى مبنى تحت الإنشاء وألقى الأكياس هناك، دون سبب واضح.

وشوهد العامل في نفس الشارع، يتجه إلى الصندوق البلاستيكي المخصص لجمع أكياس النفايات، وكان يحتوي على أحدها، حيث قام بإخراجه من الصندوق وعمد إلى رميه، أيضًا في مكان يبدو أنه تحت الإنشاء.

وبينت الكاميرا، في آخر المقطع، سيارة جمع النفايات، التي تتبع الشركة المتعاقد معها لجمعها، تغادر الشارع، دون أن تحمل أيا من الأكياس التي أخرجها ساكنو الشارع.