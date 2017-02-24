قال قاتل والدته في طبربور في الاردن وقاطع رأسها ومقتلع عينيها في أول جلسة له بأنه غير مذنب.

وسألت المحكمة القاتل قبل تلاوة التهمة عليه عن مقدرته على توكيل محام للدفاع عنه حيث أكد عدم مقدرته، ولكون طبيعة التهمة المسندة اليه تصل عقوبتها للإعدام شنقا حتى الموت قررت المحكمة توكيل المحامي فضيل العبادي وكيلا للدفاع عنه.



وتلت المحكمة على المتهم لائحة الدعوى والتهم المسندة اليه وقراري الظن والاتهام ،ووجهت له سؤالا فيما اذا كان مذنبا عن التهمة المسندة اليه ام لا ، فأجاب انني غير مذنب.

واسندت النيابة العامة للمتهم جناية القتل العمد الواقع من الفروع على الاصول.



وعقدت الجلسة برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين صالح المر وعزام النجداوي.



ورفعت المحكمة الجلسة للمباشرة في المحاكمة للجلسة المقبلة والاستماع لبينات النيابة.

وكان المتهم اقدم على قتل امه في منزلها وقطع رأسها بسكين كان استعارها من محل لبيع الشاورما قريب من المنزل ثم اقدم على اقتلاع عينها.