ذكر أحد الخبراء أنه من المهم الاعتناء بالمجوهرات حتى إذا لم تكوني ترتدينها. وينصح يواخيم دونكلمان من الرابطة الألمانية لصناعة المجوهرات والساعات بتخزين المجوهرات كل قطعة على حدة.

ويوصي أيضا بحمايتها من الضوء والحرارة، وإبقائها ملفوفة في قطعة قماش ناعمة أو جراب قماشي. ويشير إلى أن العلب محكمة الغلق تساعد في الحفاظ على الفضة من فقدان بريقها. ويحذر دونكلمان من أن الذهب ناعم للغاية وبالتالي يسهل خدشه. غير أن هناك حل بسيط.

ويقول: " غالبا عند مرحلة البيع، يقدم البائع مواد تخزين ملائمة (مثل العلب) إلى جانب المشتريات. وهذه هي أفضل وسيلة تخزين طويلة الأمد ".