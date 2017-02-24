شهدت إمارة دبي واقعة طريفة، كانت بطلتها فتاة ارتكبت 3 مخالفات مرورية خلال أقل من ساعة، ثم قدمت عذرا اعتبرته قهرياً لإلغاء قيمة المخالفات، وهو "اللحاق بصديقتها في المطعم".

وقالت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفقا لـ"البيان"، إنها رصدت ضمن التبريرات اليومية للمراجعين، فتاة ارتكبت 3 مخالفات تجاوز من كتف الطريق في أقل من ساعة والتي تبلغ قيمتها 200 درهم وحجز سيارة لمدة شهر بقيمة 3000 درهم لكل مخالفة، أي بمجموع 9600 درهم.

وأوضحت أن الفتاة عند مراجعتها اعترفت بارتكاب المخالفات، لأنها كانت على عجلة من أمرها للحاق بموعد صديقتها التي تنتظرها في أحد المطاعم، مشيرة إلى أنها ظنت أن هذا التبرير كاف لإلغاء المخالفة.

من جانبه، أكد اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي، أن بعض المراجعين يختلقون قصصاً واهية وغير حقيقية للتنصل من عقوبة ارتكاب المخالفة.

وأكد أنه لا أحد فوق القانون وعلى الجميع تحمل نتيجة ارتكابه المخالفة بإرادته