تتسم العلاقة بين الزوج وزوجته بحساسيتها وتعقيدها، وغالباً ما يعمد أحد الطرفين إلى اللجوء للتذمر من الطرف الآخر بشكل سلبي ومنفر الأمر الذي يؤدي إلى جرح مشاعر الطرف الآخر وبالتالي يؤثر سلباً على علاقتهما.

وأورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 أنواع من التذمر من قبل الزوج تجاه زوجته قد تودي بعلاقتهما إلى التهلكة، وتسهم في تدمير أواصر الود والتفاهم بينهما:

1- مقارنتها بوالدتكلا يمكن لأي زوجة أن تتقبل مقارنتها بأي امرأة أخرى، لذا تجنب مقارنة زوجتك بوالدتك سواء في الشكل أو الواجبات المنزلية.

فإذا كنت تشعر بأنك تريد زوجتك أن تقوم بالأمور بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها والدتك، فلا تخبرها بذلك لأنها ليست والدتك ولديها شخصيتها المستقلة وطريقتها الخاصة في القيام بأي أمر.



2- أنت لست نفس المرأة التي تزوجتهامن الطبيعي بأن تتغير الزوجة مع مرور الزمن من الناحية الجسدية والفكرية على حد سواء، فمصاعب الحياة يمكن أن تحفر الأخاديد على وجهها الذي اعتدت أن تراه نضراً وشاباً.

ويمكن أن تحدث التجارب الحياتية السلبية منها والإيجابية تغيرات كبيرة في طريقة تفكير زوجتك مع مرور الوقت، لذا تجنب أن تشير إلى هذه التغيرات لأنها قد تؤثر سلباً على علاقتك الزوجية.

3- ليس لدي وقت لذلكقد تطلب زوجتك منك أن تساعدها في القيام بأمر ما أو مشاركتها في نشاط معين، لذا حاول أن تستجيب لطلبها وأن لا تتذرع بأنك مشغول وليس لديك الوقت الكافي لأن هذا يوسع الهوة ويضاعف الجفاء بينكما.



4- مقارنتها مع زوجات أصدقائكقد يعمد الزوج إلى مقارنة زوجته مع زوجات أصدقائه، وينعتها بأنها ليست مدبرة جيدة للمنزل كزوجات أصدقائه، أو أنها لا تجيد القيام بالأعمال المنزلية مثلهن.

وكما ذكرنا سابقاً، لا يمكن لأي زوجة أن تقبل مقارنتها مع أي امرأة أخرى، لذا تجنب الخوض في هذه الأمور معها وحاول أن توجهها لفعل الصواب بطريقة لا تجرح مشاعرها.



5- أتمنى أن أكون في مكانك في الكثير من الأحيان يعتقد الزوج بأن عمل الزوجة في المنزل أمر سهل ومريح ولا يحتاج إلى بذل جهد كبير، وعندما ينشب خلاف بينهما يحاول الزوج أن يقلل من شأن عمل زوجته في المنزل، وإظهار عمله خارج المنزل بأنه مجهد وصعب، ويتمنى لو أنه كان في مكانها، وهذا من شأنه أن يشعر الزوجة بأنها لا قيمة لها وأن عملها في المنزل أقل أهمية من عمل زوجها.