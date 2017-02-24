قام ثنائي بنشر صور مؤلمة أظهرت اللحظة التي توفي فيها طفلهما البالغ من العمر 8 أشهر في ذراعي والدته.

وقد ظهر الرضيع في الصور وهو يعاني من تضاعف حجم جسمه نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الذي تسبب بظهور طفح جلدي أرجواني مرعب على بشرته.



ولا يزال الوالدان، لويز وجون دون، بصدمة جراء ما حصل مع طفلهما هاري الذي توفي نتيجة التهاب السحايا B بعد يوم واحد فقط من تشخيص حالته وذلك بعدما اعتقدا أنه يعاني من نزلات البرد.





والملفت هو أنه كان على هذا الثنائي اتخاذ القرار المؤلم بتوقيف عمل أجهزة الإنعاش بعدما أبلغه الأطباء أن المرض تسبب بتلف خلايا دماغ هاري.



وقد اتخذ الوالدان، من مانشستر، هذا القرار بنشر صورةٍ له مع الطفل المتوفي بهدف رفع مستوى الوعي لدى الناس حول هذا المرض كي لا يعاني الآخرون من التجربة الأليمة التي مر الوالدان هما بها.