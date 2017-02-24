«أهتم جدا بتربيته على احترام الآخرين»
المغنية البريطانية الشهيرة أديل، التي فازت بجائزة غرامي مؤخرا، تكشف في لقاء صحافي نادر كيف انها تعلم ابنها أنجيلو (4 سنوات) على ان يكون لطيفا ومهذبا مع الآخرين وخصوصا السيدات.
«الله يرحمو.. كان مدرسة بالإيقاع»
الفنانة نجوى كرم مودعة وناعية عازف الطبلة ستراك والرسام وجيه نحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي. وقالت نجوى مودعة ستراك:«الله يرحمو.. مدرسة بالايقاع.. واعطى قيمة للطبلة كتار ما كانو عارفينها.. ستراك سركيسيان».
وكان عازف الطبلة الشهير ستراك سركيسيان قد توفي بعد صراع مع المرض.
أما للرسام وجيه نحلة فودعته نجوى قائلة: «الفن موهبة من الله.. فن الرسم الحلو والابداع.. الله يرحمو وجيه نحلة».
«إنها من أذكى وأكثر الناس أناقة»
عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر (21 سنة) وهي تعبر بحماس في تغريدة على الإنترنت عن رأيها بشقيقتها كيم كارديشيان (36 سنة)، ويذكر ان كيندال كانت قد احتلت المرتبة السادسة عشرة في قائمة مجلة «فوربس» للعارضات الأكثر دخلا عام 2015 حينما حصدت 4 ملايين دولار في تلك السنة.
«لم أكن أتخيل أبدا أن أفعل هذا»
كبير محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إدوارد برايس يكشف الأسباب التي دعته لتقديم استقالته مؤخرا بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، مؤكدا ان تصريحاته ومبادراته اللاحقة اللامعقولة هي التي دفعته إلى ذلك.
«شكرا جزيلا لكم»
الممثلة المصرية ناهد السباعي موجهة رسالة شكر لجمهورها بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «هبة رجل الغراب» الذي تقوم ببطولته، وكتبت ناهد عبر صفحتها قائلة: «شكرا لكل الناس شكرا لأمي وأهلي وأصحابي وشكرا لكل الناس اللي بتكتب على تويتر وفيسبوك».