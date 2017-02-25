قال أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم الآن أصبح يعيش في عالم متعدد الأقطاب الدولية، مشيرا إلى أن عددا من الدول في المنطقة تشهد صراعات تهدد أمنها.

وأضاف خلال كلمته في جامعة القاهرة، أن سورة التوبة في القرآن بها أبلغ الكلام الذي قرأه في حياته كلها، قائلا: "هذه السورة التي أبرزت أن حماية اللاجئين لا تقتصر على المؤمنين فقط، ولكن على المؤمنين وغير المؤمنين، فاللجوء وحماية اللاجئين حق لكل إنسان وليس لفئة معينة".

وتابع أن الصراع العربي الإسرائيلي هو الأهم في المنطقة، وأن تعدد القبطية أدى إلى تفاقم الصراعات في بعض الدول العربية والأفريقية.