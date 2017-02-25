شكى مواطن مصري يدعى أحمد من محافظة البحيرة، من سوء أخلاق زوجته للدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، بإفشائها أسرار البيت لزملائها في العمل بقصد الإساءة، متسائلًا: "مراتى بتحكي كل حاجة بتحصل بيننا لأي حد، وبتقول كلام عيب، أعمل إيه؟".

بدورها قالت نادية عمارة- خلال برنامجها "قلوب عامرة"، على قناة "الحياة"، إن ما قامت به الزوجة من نقل الأسرار للخارج من قبيح التصرفات المحرمة، مشيرة إلى أن هذا أمر نهى عنه بشدة ولا يجوز لقدسية الحياة الزوجية.

ونصحت نادية عمارة الزوج بتهديد زوجته بالطلاق، مضيفة: "التلويح بأمر الطلاق فى بعض الأحيان مع هذه النوعية من النساء يكون أفضل".