ابتكرت شرطة دبي جهازاً ذكياً تستخدمه الكلاب البوليسية المدرّبة للكشف عن المتفجرات، وهو عبارة عن كاميرا مثبتة في رأس الكلب مع سماعة عالية الجودة يتلقى من خلالها الكلب المدرّب الأوامر عن بُعد من مدرِّبه، وفي حال عثوره على متفجرات يصدر الجهاز إشارات للمدرب أنّ هناك متفجرات بحيث يتم التعامل معها من خلال الجهات المختصة.

وقال المقدم عبد السلام الشامسي مدير إدارة التفتيش الأمني k9، إننا قمنا بتحدٍّ كبير من خلال هذا الابتكار في تدريب الكلاب البوليسية رغم أن الكثيرين كان يتوقعوا فشل الفكرة لأنّ التعامل يكون مع حيوانات تتميز بحاسة الشم وليس مع أجهزة، ولكن بالإصرار نجحت الفكرة وصممنا الابتكار وتم تطبيقه من خلال تطويع التقنيات الرقمية لخدمة أهدافها، فتم تطوير جهاز عبارة عن كاميرا حديثة وناقل للأوامر الصوتية يمكن استخدامه في إرشاد الكلب عن بُعد إلى المناطق المشتبه في احتوائها على أي متفجرات، بهدف حماية الأرواح. وأشار الشامسي إلى أنّه من خلال هذا الجهاز المبتكر المثبّت على رأس الكلب يتم توجيه من خلال الأوامر الصوتية عن بُعد إلى الأماكن المشتبه في احتوائها على متفجرات أو تلك التي توجد بها مخاطر، كما أنه ينقل صورة واضحة للمدرب، وفي ذات الوقت فيه تنبيه عند وجود متفجرات، وفي حال رأى المدرب أنّ هناك خطورة على الكلب ذاته يتم استدعاؤه عبر أمر صوتي.

يذكر أن إدارة التفتيش الأمني تمتلك 65 كلباً مدرّباً على كافة العمليات الأمنية، وهي من أندر وأفضل نوعيّات الكلاب البوليسية في العالم، وقد قامت خلال العام الماضي بتنفيذ أكثر من 5300 مهمة ما بين كشف عن مخدرات وجرائم متنوعة، ومتفجرات، ومشاركة في معارض وغيرها.