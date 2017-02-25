يستخدم ملايين الأشخاص يوميًا الصرافات الآلية (ATM)، فهي منتشرة في جميع أنحاء العالم، كما أنّها تسهل حياة الناس.



فبدلا من الوقوف مطولا في طوابير البنوك التي لا نهاية لها وتعطيل أعمالك، بات بإمكانك التوجه الى أي ماكينة ATM وإجراء أي عملية مالية بكل سهولة، فكل ما عليك فعله هو إدخال بطاقتك المصرفيّة واختيار العملية التي تريد إجراءها من سحب نقود أو تحويلات أو ايداعات نقدية أو دفع فواتير أوغيرها من الخدمات. لكن قبل ذلك، يجب إدخال كلمة المرور.



وهل سألت نفسك يومًا لماذا يتألّف الرمز السري من 4 أرقام فقط وليس أكثر من ذلك؟ فمن المعروف أنّ زيادة عدد أرقام كلمة المرور قد يساعد على حماية أموالك.



إليكم الجواب:



عندما اخترع الاسكتلندي جون شيفرد بارون عام 1967 آلة الصراف الآلي، اقترح في البداية أن يتكوّن الرقم السري من 6 أرقام.



لكن عدم قدرة زوجته كارولين على تذكر الأرقام دفعه إلى تعديل اختراعه وجعل الرقم السري أكثر سهولة.



فألا ينبغي لنا أن نشكر كارولين؟