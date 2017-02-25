نشرت شابة أميركيّة تدعى آشلي هاردايكر منشورًا على حسابها الخاص عبر موقع فيسبوك حذرّت من خلاله الأشخاص الذين يقودون بمفردهم في ساعاتٍ متأخرّة من الليل.



وفي المنشور، كتبت آشلي البالغة من العمر 19 عامًا أنّ أثناء عودتها إلى منزلها بعد دوام عمل مسائي، وجدت قميصًا على مساحات زجاج سيارتها الأمامي، ولم تنتبه للقميص إلا بعدما ركبت السيّارة وأقفلتها.



وأضافت أنّها لاحظت وجود سيارتين بالقرب من سيارتها، فشعرت بعدم الارتياح وعلمت أنّه لايمكنها الخروج من السيّارة وأنّ القميص قد تكون فخًا نصبه أحدهم.



وبما أنّ آشلي كانت قد سمعت بحوادث مشابهة حصلت مع صديقاتها، أخذت حذرها وقادت سيّارتها إلى مكان آمن وأزالت القميص عن زجاج السيّارة.