يبدو بعضهم أكبر من أعمارهم الحقيقية، فبالإضافة إلى العوامل الوراثية هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى سرعة ظهور علامات التقدم في السن.

نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من العادات التي تسرّع في ظهور عوامل الشيخوخة، وفقدان النضارة.

النظام الغذائي منخفض الدهون

لتجنب التجاعيد عليك تناول حمض أوميغا 3 الذي يبقي البشرة لينة وناعمة، فإذا كنت تتبع نظاماً غذائياً قليل الدهون فسيحرمك من هذا العنصر، وستظهر التجاعيد بشكل أسرع.

التدخين

من الأمور التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد حول الفم هو التدخين، وتناول المشروبات باستخدام "القشة"، لذا ينصح بالشرب مباشرة من الكأس، وتجنب التدخين.

النوم على الجانب

يقول الخبراء إن النوم بشكل جانبي، يلامس فيه وجهك الوسادة، يؤدي إلى زيادة التجاعيد في الخد والذقن، لذا ينصح بالنوم على الظهر.

حين تستخدم الواقي الشمسي في الرحلات فقط

تعتبر الأشعة فوق البنفسجية أحد أهم عوامل شيخوخة البشرة، لذا عليك باستعمال الواقي الشمسي حتى في الأيام الغائمة، لأن الغيوم تحجب نحو 20 بالمائة فقط من تلك الأشعة.

الاستخدام المفرط لنظام التدفئة

الاعتماد الكبير على نظام التدفئة داخل البيوت والأماكن المغلقة يفقد الهواء رطوبته، ويتسبب بجفاف البشرة والشعر، وبالتالي ظهور المزيد من التجاعيد.

قلة النوم

يحتاج البالغون في الحد الأدنى إلى سبع ساعات من النوم كل ليلة، فنقص النوم لا يتسبب بالتعب فقط، وإنما يقصّر العمر، وينصح الخبراء بالنوم باكراً إذا كنت تعاني من انخفاض في طاقتك، أو مشاكل في الوزن.