لم تفلح توسلات فتاة أوروبية في أبوظبي اعتادت على ممارسة الرذيلة، ومحاولتها الحثيثة في استعطاف هيئة المحكمة، وادعاءاتها بأنها قامت بارتكاب تلك الجريمة بهدف إعانة طفلتها، من الإفلات من العقوبة القانونية، حيث أدانتها محكمة الجنايات وأصدرت عليها حكماً بالسجن لمدة عام مع إبعادها عن الدولة.

تفاصيل

وتفصيلاً، رصدت دوريات الشرطة الإلكترونية، إعلاناً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة أجنبية تنشر صورها لراغبي المتعة ووضعت رقم هاتفها النقال، لمن يرغب في الاتفاق معها، مشيرة في الإعلان إلى أنها تسكن في إحدى الشقق الفندقية بأبوظبي.



وبتقنين الإجراءات وبمتابعة صاحبة الحساب الإلكتروني، تمكن أفراد الشرطة من استدراج المتهمة بعد إعدادهم لكمين، وإلقاء القبض عليها بداخل الغرفة التي أعدتها للرذيلة، وبحوزتها مبالغ مالية وهاتف محمول ومنشطات.



وأقرت المتهمة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بأنها تجمع الأموال من خلال ممارسة الرذيلة حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتها.



وأفادت بأنها من أسرة بسيطة الحال قدمت إلى الدولة للعمل وتعرفت إلى شاب خليجي، تزوجت منه ورزقت من زواجها بطفلة، ونتيجة لدخول زوجها السجن ولحاجتها للمال بغية الصرف على ابنتها قامت بعمل بروفايل بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع صورة بعد تعديلها عن طريق الفوتوشوب ورقم هاتفها ليتم التواصل من خلال الاتصال الهاتفي أو برنامج «الواتساب» لتحديد مكان التلاقي والمبلغ المتفق عليه لممارسة الرذيلة.



ضبط

وأشارت المتهمة إلى أنها نظراً لخبرتها في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من التواصل مع راغبي المتعة على ذلك الموقع وفي المرة الأخيرة اتفقت مع أحد رواد التواصل على البرنامج، واتفقت على اللقاء في غرفتها، لم تعرف أنه ضابط شرطة.



ووجهت لها النيابة تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإغواء على ارتكاب الرذيلة مع الرجال من دون تمييز لقاء أجر مادي وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات بأن أعلنت ببرامج التواصل الاجتماعي عن رغبتها في ممارسة الرذيلة مع الرجال لقاء أجر مادي حددته على النحو المبين بالأوراق، وطالبت معاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 82/‏1، 121/‏1، 363/‏1، 365/‏1، 368، 369 من قانون العقوبات الاتحادي.



دفاع

ودفع المحامي الحاضر مع المتهمة ببطلان اعترافها بمرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبطلان إذن القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات وانتفاء حالة التلبس، كما أن المترجم لم يؤدّ اليمين القانونية، كما أن برامجها على التواصل الاجتماعي غير مجرمة لخلوها من صور إغرائية.