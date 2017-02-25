تدر سلالة نادرة من الدجاج في إندونيسيا على أصحابها أرباحا كبيرة، نظرا لتميزها عن سائر الدجاج في العالم بلونها الأسود الجذاب ومذاقها الشهي.

وحسب موقع «دنيا الوطن» اكتسب هذا النوع من الدجاج المعروف عالميا باسم «أيام سيماني» لقب أغلى دجاج في العالم، إذ تصل أسعاره أحيانا إلى 5 آلاف دولار أميركي للدجاجة الواحدة.

وإلى جانب لونه المميز، يحظى لحم الدجاج الأسود بمذاق طيب، فضلا عن تأثيره الإيجابي على الصحة، ودوره في حماية القصبة الهوائية، وزيادة مناعة الجسم تجاه الأمراض.

كما يعتقد كثير من الإندونيسيين أن تناول الدجاج الأسود يحضر القوة والبركة، ويحمي المناطق الموجودة فيها من الشرور والآفات والأوبئة، ما يدفعهم إلى الإكثار من ذبحه في الاحتفالات والأعياد.

ويتغذى الدجاج الأسود في إندونيسيا (موطنه الأصلي) على البذور والحبات المألوفة والديدان، كالتي يتناولها سائر الدجاج في العالم، لكن بيضه يتميز بصغر حجمه عن البيض الطبيعي.