«خطوة رائعة لعلهم يرجعون»
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على أوامر من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعاقبة مرتكبي مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة «سيتي ووك» بإمضاء أربع ساعات يوميا في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر على سبيل الخدمة المجتمعية.
«إنه يتمنى أن يحيا حياة أسرية سعيدة قريبة من تلك التي يحظى بها أخوه الأكبر»
المذيعة البريطانية «لورين كيلي» تصف حالة الأمير هاري تجاه الحياة الأسرية السعيدة والمستقرة التي يتمتع بها أخوه الأكبر الأمير وليام مع زوجته «كايت».
«انسحبت بأوامر من الأطباء»
النجمة العالمية بيونسيه مبررة انسحابها من المشاركة في مهرجان كوتشيلا الموسيقي بناء على أوامر الأطباء بسبب حملها بتوأم.
وقال بيان شركة غولدن فويس المنظمة للمهرجان وشركة باركوود انترتينمت التي تملكها بيونسيه «في أعقاب نصيحة من أطبائها بتقليل نشاطها في الشهور المقبلة قررت النجمة بيونسيه ألا تشارك بالغناء في مهرجان كوتشيلا فالي ميوزيك أند أرت لعام 2017».
«أشعر أني لست جاهزة بعد»
الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مبررة اعتذارها عن بعض الافلام والمسلسلات التي عرضت عليها لانها على حد قولها لاتوافق مزاجها قائلة «اشعر اني لست جاهزة بعد».
دوللي شاهين تستعد لاطلاق البومها الجديد الذي تحضر له منذ سنوات وواجهتها في تحضيره مشاكل عديدة.
«الساحة خلت من وجودك»
الفنانة المغربية دنيا بطمة موجهة رسالة إلى مواطنها وزميلها الفنان سعد لمجرد الموجود في احد السجون الفرنسية بتهمة محاولة اغتصاب فتاة، عبرت فيها عن افتقادها له.
وقالت دنيا: «توحشنا أغانيك اخويا سعد، وتوحشنا فنك الذي يترك بصمة مميزة، فعلا الساحة الفنية فارغة الآن لا نرى سوى التكرار، إن شاء الله ترجع لفنك ولجمهورك العريض وعائلتك على خير الله يفك حبسك على خير»