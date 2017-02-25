«الساحة خلت من وجودك»

الفنانة المغربية دنيا بطمة موجهة رسالة إلى مواطنها وزميلها الفنان سعد لمجرد الموجود في احد السجون الفرنسية بتهمة محاولة اغتصاب فتاة، عبرت فيها عن افتقادها له. وقالت دنيا: «توحشنا أغانيك اخويا سعد، وتوحشنا فنك الذي يترك بصمة مميزة، فعلا الساحة الفنية فارغة الآن لا نرى سوى التكرار، إن شاء الله ترجع لفنك ولجمهورك العريض وعائلتك على خير الله يفك حبسك على خير»