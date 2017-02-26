طلب زائر عربي فتوى تجيز له استقدام زوجته إلى المملكة من خلال زواجها بصديق له مقيم ومن ثم تطليقها منه بعد ذلك، عقب تعثر إجراءات استقدامها بالطرق الأخرى، ليرد عليه إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد، بعدم جواز ذلك شرعا، واصفا إياه ب " المسلك الخطير ".

وسأل الزائر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نور على الدرب"، عن مدى جواز أن يزوج زوجته لمقيم آخر وهو صديق له حتى يتمكن من استقدامها للمملكة، ومن ثم يطلقها صديقه ويعود هو للزواج منها مرة أخرى، معللا طلبه بكونه الحل الوحيد لاستقدام زوجته.

بدوره أفتى الشيخ "بن حميد" بعدم جواز مسلكه هذا، لأن الزواج في تلك الحالة يكون صوريا، محذرا السائل من مغبة تلك الحيلة التي قد تجر عليه المفاسد في الحال والمآل، كما ستسبب ضررا في علاقته بصديقه وزوجته أيضا، مبينا أن الأنظمة المعمول بها في المملكة يراد بها المصلحة العامة.