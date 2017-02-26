تبرع مواطن سعودي بإحدى كليتيه لمريضة لا يعرفها في أحد المستشفيات الحكومية، مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه أو رقم هاتفه لمن تبرع لها قبل إجراء العملية؛ الأمر الذي استجاب له المستشفى بالفعل.

وأوضح المواطن "ف ع" وفقاً لـ"سبق"، أن تبرعه لتلك المريضة جاء لنيته المسبقة بالتبرع بإحدى كليتيه لأي مريض فشل كلوي دون الاهتمام باسمه أو أية تفاصيل عنه، لافتاً إلى أنه حاول التبرع قبل عدة شهور لوالدته التي تعاني من الفشل الكلوي منذ 20 عاماً، لكن الفحوصات الطبية لم تتطابق، مُقرراً بعدها التبرع لأي مريض آخر.

وبيّن أن شرطه الوحيد لإتمام عملية التبرع كان إخفاء اسمه أو أية بيانات عنه للمريضة التي تبرع لها، مشيراً إلى أن العملية تمت بنجاح وخرجت المُتبرع لها من المستشفى بصحة جيدة.