وثّقت لقطات مصورة متداولة مشاجرة عنيفة بين عدد من العمال الباكستانيين، استُخدمت فيها العصي و”الكريك” وأدوات حفر أخرى، وذلك في شارع السويدي العام بالرياض، فيما تدخلت الشرطة لفض المشاجرة وألقت القبض على عدد منهم.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض إن غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض، تلقت أمس الخميس بلاغاً بحدوث مشاجرة عنيفة بين عدد العمال الباكستانيين.

فباشرت فرقها على الفور موقع المشاجرة، وألقت القبض على أربعة باكستانيين، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وإسعاف ثلاثة مصابين منهم إلى المستشفى.

وأوضح الناطق أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم، أفادوا أن الشجار سببه خلاف على أحد المواقع الإنشائية، مبيناً أنه تم إيقاف المقبوض عليهم بمركز الشرطة المختص، فيما جرى التعميم على الهاربين، وإخطار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض لإكمال اللازم.المصدر : أخبار 24.