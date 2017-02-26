أجهش مقدما برنامج صباحي بريطاني بالبكاء بعدما استضافا والدة فتاة مراهقة انتحرت جرّاء البلطجة الالكترونيّة.



وأخبرت الوالدة التي تدعى نيكولا هارتيفيلد مقدمي برنامج "This Morning" الصباحي هولي ويلوبي وفيليب سكوفيلد كيف انتحرت ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا بعدما تلقت رسالة أخيرة طلب فيها مرسلها من الفتاة أنّ تشنق نفسها.



وأضافت نيكولا أنّ ابنتها كانت ذكيّة وتحب الحياة ومحبوبة من الجميع ولم يلاحظ أي من أصدقائها أو عائلتها أنّها كانت تمر بمشاكل.



ومزّق حديث الوالدة قلبي المقدمين اللّذين بدآ بالبكاء مباشرة على الهواء لشدّة تأثرهما.



هذا وأثرت نيكولا أيضًا بالمشاهدين الذين عبرّوا عن تعاطفهم معها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.