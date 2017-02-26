كشفت جامعة القاضي عياض المغربية، أنها كانت من بين المشاركين في المشروع الذي اكتشف الكواكب السبعة الجديدة الشبيهة بالأرض.



كما أورد موقع مجلة "نايتشر" اسم التلسكوب الذي تشرف عليه الجامعة، ضمن قائمة المراجع التي اعتُمدت لإنجاز التقرير حول الكواكب الجديدة.

وأوضحت الجامعة المغربية عبر موقعها الرسمي، أن المشروع الذي اهتدى إلى الكواكب، والمدعو TRAPPIST قد اعتمد عدة تيلسكوبات موزعة عبر العالم، بينها TRAPPIST الشمالي، والموجود في مرصد أوكايمدن بين جبال وسط المغرب، وهو المرصد التابع لجامعة القاضي عياض في مراكش المغربية.



وكان علماء ناسا قد أعلنوا عن اكتشاف استثنائي تمثل في 7 كواكب شبيهة إلى حد بعيد بكوكب الأرض، بينها ثلاثة تحتوي على ظروف تقوي فرضية إمكانية الحياة عليها، وهو ما تصدّر عناوين الأخبار ومواقع التواصل طيلة الأيام الماضية.



وذكرت الجامعة عبر موقعها "بعد شهور فقط من إنشاء التلسكوب الجديد في مرصد أوكايمدن، ها هو يعيد تحقيق نجاح تلسكوب "موس"، الذي نجح منذ 2011 في رصد عدة مذنبات ونيازك جديدة".



وتابعت أن "مرصد أوكايمدن يصنف ضمن أفضل 10 مراصد في العالم من حيث رصد الأجرام الفضائية الصغيرة التي تسبح في المجموعة الشمسية. احتل المرتبة السابعة سنة 2016، والمرتبة 37 على مدار سنوات، وذلك ضمن 500 مرصد حول العالم".