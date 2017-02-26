وفقا لصحيفة "ديلي ميل" قام أحد سكان مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين في الصين، بتقديم هدية غير عادية لخطيبته وهي باقة من النقود.

هذا وقدِم الرجل إلى محل الأزهار ومعه 10 آلاف يوان (1453 دولار)، وطلب من البائع عمل باقة من المبلغ، وأوضح للبائع بأنه سوف يفاجأ حبيبته بهدية مميزة لبداية العام الجديدة "سنة الديك".

هذا وقد تسببت الصور المنتشرة على الإنترنت بردود فعل سلبية في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. حيث علقت إحدى الفتيات "لو كنت مكانها لما قبلت الهدية" وأضافت أخرى "إنها هدية مهينة، وليست رومانسية على الإطلاق"، وسألت أخرى "ماذا سوف يهديها في العام المقبل والذي يليه؟".

ويشار بأن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو، تطايرت أموال أحد الأشخاص بسبب الهواء القوي (30 ألف يوان).