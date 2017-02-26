تمر المرأة خلال فترة الحمل بتبدلات نفسية وجسدية، تفرض معطيات جديدة على العلاقة مع زوجها، ويتوجب على الزوج أن يكون على دراية كافية بما تمر به زوجته خلال الحمل، ليكون خير عون لها على تجاوز شهور الحمل المضنية.

ويجب على الزوج أن يضع بعض الأمور نصب عينيه عند التعامل مع زوجته الحامل، فالمرأة الحامل تعاني من اضطرابات هرمونية تؤثر على نفسيتها ومظهر جسدها. ويقدم موقع لايف هاك مجموعة من الأشياء التي يجب أن يتذكرها الزوج دوماً أثناء شهور حمل زوجته.

1- تطور غريزة الأمومة



تبدأ غريزة الأمومة تتطور شيئاً فشيئاً لدى المرأة الحامل، وتميل إلى المبالغة في تنظيف وتزيين المنزل استعداداً لاستقبال العضو الجديد في الأسرة، كما ترغب المرأة بالتسوق وشراء ملابس وألعاب الطفل بشكل مبالغ فيه.

2- الكسل والاعتماد على الآخرين



تميل الكثير من النساء الحوامل إلى الكسل والاتكال على الآخرين في أبسط الأعمال، مما يعني أن العبء الأكبر في أعمال المنزل سيقع على الزوج، ناهيك عن ازدياد طلبات الزوجة التي ترغب باستغلال الموقف لصالحها.

3- الانزعاج من العناية المفرطة



على الرغم من أن المرأة الحامل ترغب بأن يعتني بها زوجها أثناء الحمل، إلا أن المبالغة في العناية قد يسبب الضيق والانزعاج للمرأة الحامل، فالكثير من النساء يرغبن بالحركة وأداء بعض أعمال المنزل حتى أثناء الحمل.

4- شرود الذهن



تكون المرأة أثناء الحمل مشوشة وشاردة الذهن في كثير من الأحيان، نتيجة الشعور بالتعب والإرهاق، بالإضافة إلى التبدلات الهرمونية المرافقة للحمل، لذلك لا تتوقع أن تخبرك زوجتك عن مكان وضع المفاتيح، فهي ليست أكثر قدرة منك على تذكر مكانها.

5- تقلب المزاج



يعد تقلب المزاج من الأعراض الشائعة أثناء الحمل، فيمكن للمرأة الحامل أن تنتقل من قمة السعادة والفرح إلى الحزن أو الغضب في لحظات، لذلك يتوجب على الرجل أن يتحلى بالصبر الكافي للتعامل مع مشاعر زوجته المختلفة أثناء الحمل.

6- الحاجة المتزايدة للحمّام



لا تتفاجىء إذا توقفت زوجتك في منتصف الحديث لتسارع إلى الحمام، فوزن الجنين يضغط على المثانة، ويجعل المرأة الحامل تشعر بالرغبة بالتبول.

7- انتقال العادات الغذائية للزوجة إلى الزوج



تكتسب المرأة أثناء الحمل بعض العادات الغذائية الغريبة، الناتجة عن حاجة الجسم إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، ويمكن أن تنتقل هذه العادات الغذائية إلى الزوج الذي يجد نفسه يكتسب وزناً زائداً دون ان يشعر.

8- النفور من التعليقات حول الوزن الزائد



تكتسب الكثير من النساء بعض الوزن الزائد أثناء الحمل، وتشعر المرأة بانزعاج شديد إذا ما حاول زوجها السخرية من مظهرها أثناء الحمل حتى لو لم تظهر ذلك، فمظهر المرأة يبقى شيئاً أساسياً بالنسبة لها حتى أثناء الحمل.

9- جميع النقاشات تنتهي لمصلحة المرأة



يجب أن يتقبل الرجل تفوق زوجته الحامل عليه في جميع النقاشات والمجادلات، فهذا يساعد على تقوية نظام المناعة لديها، ويزيد من ثقتها بنفسها، بما ينعكس بشكل إيجابي على صحتها وصحة الجنين.

10- العدوانية



يمكن أن تكون المرأة الحامل عدوانية في بعض الأحيان، وتهاجم زوجها على أبسط الأمور، فالتبدلات الهرمونية تجعلها سريعة الانفعال، ومن الضروري أن يحاول الزوج امتصاص نوبة غضب الزوجة التي لا تستمر لوقت طويل في العادة.