توجه، الأمير هاري، بمناسبة الإعلان عن أسماء المعلمين العشرة في الدور النهائي من جائزة أفضل معلم في العالم 2017، بالشكر لنائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه للتعليم.

وأعرب الأمير هاري عبر رسالة بالفيديو عن اعتزازه وتقديره للجهود التي يبذلها المعلمون في جميع أنحاء العالم وقال: "إضافة إلى تعليم القراءة والكتابة والرياضيات، تتجاوز الجهود الاستثنائية التي يبذلها المعلمون الرائعون صفحات الكتب لتشمل تعليم الشباب اليافعين الإرادة والتصميم، والطموح، والمرونة، والتعاطف الإنساني. سنواجه جميعاً الإخفاقات والتحديات في حياتنا ويساهم معلمونا بدور هام في إعدادنا لمواجهة هذه الإخفاقات والنجاحات".

وأضاف: "تضم القائمة النهائية لجائزة أفضل معلم في العالم لهذا العام، معلمين من كافة أنحاء العالم، بدءاً من شمال كندا، وانتهاءً بكينيا وباكستان. ويجمع هؤلاء المعلمين قاسماً مشتركاً هو أنهم يثيرون فضول الأطفال ويغذّون أحلامهم الأمر الذي من شأنه تغيير العالم نحو الأفضل".

وقال: "أتقدم كذلك بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه المتواصل لمهنة التعليم ورعايته الكريمة لهذه الجائزة".

واختتم قائلاً: "أنهي كلمتي إليكم بالتهنئة والتبريك لجميع المعلمين المرشحين العشرة لنيل الجائزة، أنتم معلمون استثنائيون، كما أنكم نموذج مثالي وقدوة تقدم الدعم، والإلهام، وتساهم في تشكيل حياة الأطفال. إن مهنتكم في غاية الأهمية، ولا أبالغ القول بأنكم تصنعون المستقبل".

وتم اختيار أفضل عشرة معلمين مرشحين من بين 20,000 طلب مرشح من 179 دولة من كافة أرجاء العالم. ومن خلال تسليط الضوء على قصصهم، تأمل "مؤسسة فاركي" أن تتمكن من إثارة اهتمام عامة الناس ووعيهم بدور المعلم في بناء المجتمع. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز النهائي بالجائزة خلال "المنتدى العالمي للتعليم والمهارات" الذي ينعقد في دبي يوم الأحد 19 مارس(آذار) 2017.