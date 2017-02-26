«ليس لي أي علاقة بها»

المغني ديفيد كاسيدي، الذي كشف مؤخرا عن معاناته من النسيان، يؤكد انه لا يتحدث منذ وقت طويل مع ابنته الوحيدة الممثلة كاتي بالرغم من انه ابيها الحقيقي. ويذكر ان كاسيدي (66 سنة) لم يرب ابنته التي أنجبها من عارضة الأزياء شيري وليامز عام 1986، وهذا على عكس موقفه تماما في علاقته مع ابنه بيو الذي يحبه كثيرا، والذي انجبه عام 1991 من زواجه الثالث من سو شيفرين التي كانت قد رفعت قضية طلاق ضده عام 2014.