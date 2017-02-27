بث الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإمارات، شريط فيديو للحظة هجوم أسد على قافلة صيد، في جنوب إفريقيا، وإطلاق النار وقتل الأسد المهاجم.

وقالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية: "يبدو أن الشريط التقط أثناء رحلة صيد، وقام الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، ببث الشريط على حسابه على موقع " انستجرام"، وكتب معه عبارة " بالثبات ستحقق أهدافك".

وفي الشريط ظهر أسد عملاق، وهو يزأر ويجري بسرعة نحو قافلة الصيد، لكنّ رجلين على الأقل أطلقا عديدًا من طلقات الرصاص، بينما الأسد متوجه مباشرة نحو الكاميرا، لكنه سقط متأثرًا بإصابته، وصاح شخص: "لقد قتلته .. لقد قتلته"، ثم الصوت نفسه يسأل: "هل أطلق عليه رصاصة أخرى؟" ولكنّ رجلاً آخر يرد عليه "لا تفعل"، وعندما تأكدت المجموعة من موت الأسد، ضحكوا، وقال رجل بلهجة جنوب إفريقية " إنه خطر، لكن الرصاص أصاب الهدف "، ورد الرجل الذي قتل الأسد، "شكرًا يا سيدي".