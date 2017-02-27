ما حصل مع إحدى الهنديات من قرية واردا بولاية براديش الهندية التي كانت على علاقة غرامية مع رجل آخر، فقام زوجها وزعماء القبيلة بعقابها عقاباً لن تنساه.

ووفقاً لصحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية، فإن المرأة أم لطفلين، وتبلغ من العمر “24 عاماً”، وقد قررت الهروب مع حبيبها إلى إقليم غوجارات المجاور عشية رأس السنة الجديدة، وبعد أن اكتشف زوجها أمرهما، اقتادها إلى مجلس القرية الذي أمر المرأة “بإرضاع عشيقها” على مرأى سكان القرية، وحلاقة شعرهما لإظهار الذل والعار قبل أن يتم ضربهما بشكل مبرح أمام حشد من المتفرجين.

من جهتها، اعتقلت الشرطة المحلية في الهند بعض المشتبه بهم، ويجري استجوابهم، وذلك بعد أن حضرت المرأة للمركز مدعية أنها تعرضت للضرب المبرح، وتمت حلاقة شعرها قبل أن تجبر على إرضاع رجل ادعى زوجها أنها على علاقة معه.

الجدير بالذكر، تقوم القبائل التي تعيش بالقرى بالكثير من الأمور الصارمة بدون أن تلجأ للقوانين في البلد، كما أن لديها العديد من المعتقدات الغريبة.