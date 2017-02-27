تحقق النيابة العامة في عجمان بالإمارات في واقعة زواج سيدة أجنبية من شخصين آسيويين في وقت واحد، بعقدي زواج صحيحين.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إنه وفق وقائع الدعوى التي رفعها زوج المتهمة الأول فإنه قد أبرم معها عقد الزواج بمقر دار العلوم في أوسلو بدولة النرويج، والثابت بموجب التصديق عليه من كاتب العدل ووزارة الخارجية بالنرويج، ووزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وبحسب وقائع القضية فإن المشكو في حقه الثاني "الزوج الثاني" أبرم عقداً تزوج فيه المتهمة بموجب عقد الزواج الصادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، في الوقت الذي ما تزال فيه المشكو في حقها على ذمة الشاكي بموجب عقد زواج قائم لم ينفصل ولم تحل عرى الزوجية المترتبة عليه.



وقالت لائحة الشكوى إن "المتهمة وهي تبرم عقداً للزواج وتسلم نفسها للمشكو في حقه الثاني كزوجة وانتقالها للعيش معه في مسكن واحد مع ما يرتبه من وجود علاقة بينهما ورغم علمهما بالبطلان المطلق لعقد الزواج، تثور في حقهما شبهة جريمة الزنا المؤثمة شرعاً وقانوناً".