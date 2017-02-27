ادعى رجل أن كلبه أطلق النار على حبيبته عندما كانت نائمة.

وفي التفاصيل، يقول الشاب براين مورفي، إن حبيبته سمر ميراكل أصيبت برجلها بعدما قفز الكلب ديزل على المصباح، حيث كان الشاب قد ترك سلاحه، فانطلقت منه الرصاصة وأصابتها.

وبحسب تقارير abc13.com، فقد أشار مورفي، 25 عاماً، وهو من فلوريدا، في حديث للشرطة الى أن الكلب أيقظه فقرّر أن يأخذه في نزهة ليلية.

وشرح مورفي أن الكلب، بعدما عادا من النزهة، ركض باتجاه غرفة الثنائي المظلمة، حيث كانت سمر نائمة، مشيراً الى أنه سرعان من رأى وميضاً يرافقه سماع صوت طلقة نارية ليدرك حينها أن حبيبته أصيبت بجروح.

ويذكر أن الشابة أصيبت بطلق ناري في ساقها اليمنى، إلا أنها لم تكن قادرة على إخبار الشرطة ما حصل، إضافة الى أنها كانت تشعر بألم كبير في رجلها.

ويقال إن مورفي لفّ ساق حبيبته بالمنشفة وسارع الى الاتصال بالشرطة. وقد تمّ نقل الشابة الى المستشفى بسبب إصابتها غير البالغة، وهي الآن تتماثل للشفاء.