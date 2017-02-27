8 أشياء لم تكن تعلم أن بإمكانك عملها في الميكروويف:

1-التخلص من الدموع عند تقشير البصل

وضع البصل في الميكروويف لمدة 30 ثانية فقط يسهل عملية التقشير يخلص من مشكلة الدموع..

2- تسريع تخمير العجين

يستغرق تخمر العجين في درجة حرارة الغرفة ساعة أو أكثر، ولتسريع هذه العملية، يمكن وضع كوب من الماء في الجزء الخلفي من الميكروويف، ووضع العجينة في وعاء مغطى في المنتصف، ومن ثم تشغيل الميكروويف على أخفض درجة لمدة 3 دقائق، و يترك العجين ليرتاح 3 دقائق، وتكرار العملية مع إراحة العجين 6 دقائق في المرة الثانية.

3- تفتيت مكعبات السكر

يكفي وضعها في وعاء داخل المكيروويف وتغطيتها بورقة نشاف رطبة، وتشغيل الميكروويف لمدة 20 ثانية.

4- تجفيف الأعشاب

وضع هذه الأعشاب بعد تغطيتها بورقة نشاف داخل الميكروويف وتسخينه لمدة دقيقة إلى حين جفاف الأعشاب.

5- التخلص من بلورات العسل

في بعض الأحيان تتشكل بلورات السكر في العسل، وللتخلص منها، يسخن الوعاء الزجاجي الحاوي على العسل لمدة تتراوح بين 30 و40 ثانية.

6- نقع البقوليات

لإختصار الوقت يوضع كوب واحد من الفاصولياء على سبيل المثال في 3 أكواب من الماء وتسخن في الميكروويف لمدة 15 دقيقة، ثم تترك جانياً لمدة ساعة قبل غسلها وتحضيرها للطبخ.

7- إعادة الحياة للخبز الجاف

بدلاً من رمي الخبز الجاف، يمكن إعادة إحيائه ليصبح صالحاً للأكل، من خلال وضع قطع الخبز في منشفة رطبة، وتوضع في الميكروويف لمدة 10 ثواني، ويمكن استخدام نفس التقنية مع رقائق البطاطا.

8- تقشير الفواكه والخضروات

يصعب تقشير أنواع معينة من الفواكه والخضروات، ويمكن الاستعانة بالميكروويف لهذا الغرض من خلال وضع الخضروات أو الفواكه داخله لمدة تتراوح بين دقيقتين و3 دقائق.