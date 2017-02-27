التهمت التركية «إيلا قره قايا» نحو 5 كيلوغرامات من الطماطم في ثلاث دقائق، لتفوز بالمركز الأول بمسابقة أقيمت في ولاية انطاليا جنوبي البلاد.

وشارك في مسابقة «أكل الطماطم» التي نظمتها بلدية قضاء كوملوجا في الولاية، 10 سيدات من مختلف الأعمار ومثلهن من الأطفال وحلّت في المركز الثاني «ميرال الجي» التي التهمت 4 كيلوغرامات و765 غراما من الطماطم، بنفس المدة، وثالثا حلت «نجية ايدمبر» بعد ان أكلت 3 كيلوغرامات و580 غراما.

أما في فئة الأطفال فالتهم «كاظم كنجار» كيلوو575 غراما من الطماطم في ثلاث دقائق، وثانيا جاء «بيت الله كونجاق» بكيلو و340 غراما، وثالثا «يوسف يلدريم»بـ 715 غراما فقط.

وتقام هذه الفعالية بشكل سنوي الى جانب فعاليات أخرى للترويج للطماطم التي تشتهر المنطقة بزراعتها.