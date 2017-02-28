يقدّر الموظفون المدراء الذين يشجعونهم على أداء المهام المليئة بالتحديات



كشف استبيان قام به موقع للوظائف في الشرق الأوسط بيت.كوم، مؤخراً تحت عنوان "علاقات الموظفين بمدرائهم في شركات الشرق الأوسط"، عن آراء الموظفين بشأن مدرائهم في العمل وعن مدى تقديرهم لعلاقتهم بهم. حيث صرح حوالي 7 من كل 10 مجيبين 67,9% بأنهم سعداء العمل مع مدرائهم، بينما قال 66,5% منهم أن هذه العلاقة شهدت تحسناً كبيراً مقارنة بالأشهر الأولى في العمل.



العلاقة بين الموظفين والمدراء



معظم المهنيين في منطقة الشرق الأوسط يحترمون مدرائهم في العمل، حيث صرح حوالي ثلثي الموظفين (68,8%) بأن السبب الرئيسي لولائهم في العمل يعود إلى مدرائهم.



وفي هذا الإطار، وصف حوالي 44,9% من المجيبين علاقتهم مع مديرهم بالمنتجة والودية، بينما اعتبرها 22,2% رسمية ولا تتعدى حدود العمل، فيما رآها 30% متوازنة ومهنية. من ناحية أخرى، وصف 2,9% من المجيبين فقط علاقتهم مع مديرهم بالغير مهنية والغير منتجة. ومن المثير للانتباه بأن معظم المهنيين (93,6%) يبدون اهتماماً كبيراً في اقامة علاقة مهنية ومثمرة مع مدرائهم.



وفيما يتعلق بالأداء في العمل، طرح الاستبيان سؤال عن أهمية العلاقة الوطيدة بين الموظفين والمدراء، حيث أجاب حوالي النصف (54,5%) بأن أداءهم الوظيفي يعتمد على علاقتهم مع مديرهم المباشر، فيما أكد حوالي ثلاثة أرباع (71,4%) المجيبين على الدور الكبير الذي يلعبه مديرهم في نجاحهم المهني. وإضافة إلى ذلك، صرح أكثر من 8 من كل 10 مجيبين (82,1%) بأن علاقتهم بمدرائهم تؤثر على سعادتهم في العمل.



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أظهرت النتائج وفقاً للاستبيان ان أكثر من 8 من كل 10 مجيبين (82,7%) بأن مدرائهم المباشرين يشجعونهم على أداء المهام المليئة بالتحديات، كما بينت النسبة ذاتها تقريباً (83,6%) بأن مدرائهم يبدون اهتماماً كبيراً باقامة علاقة منتجة ومهنية مع موظفيهم. وبالنسبة لسياسة التواصل المفتوح، صرح ثلاثة أرباع المجيبين (74,6%) بأن مدرائهم يتبعون هذه السياسة في العمل.



ومن أجل توطيد علاقة الموظفين بمدرائهم، ذكر المجيبين بأن "اتخاذ المبادرة وتقديم المساندة" (67,5%) و"طرح الأسئلة والحصول على الدعم باستمرار" (22,9%) هي من أهم المجالات التي يجب تطويرها والعمل على تحسينها من أجل تعزيز العلاقة بين المدراء والموظفين.

وبالنسبة للأمور التي يجب على المدراء تجنبها للحفاظ على علاقة جيدة مع موظفيهم، فقد شملت: "التقليل من الاحترام" (27,6%) و"غياب التواصل الصريح والمنفتح" (26,7).

فكما أشار الاستبيان، يقدّر الموظفون المدراء الذين يتواصلون معهم بشكل منفتح، والذين يشجعونهم على أداء المهام المليئة بالتحديات، والذين يهتمون بعملهم.



الكويت أنموذج



تم جمع بيانات استبيان حول "علاقات الموظفين بمدرائهم في شركات الشرق الأوسط" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير وحتى 20 فبراير 2017، بمشاركة 7,932 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، ولبنان، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، واليمن، والعراق وغيرها.