رصد مقطع مصور لقطات مؤثرة لكلب يدفن جثة صديقه بعدما دهسته سيارة بمدينة بوريرام، شمال شرق تايلاند.

وبحسب صحيفتي “ديلي ميل” و “ميرور” البريطانيتين، فقد أخذ الكلب يدور حول جثة صديقه وسحبه نحو حفرة ترابية، ثم استخدم أنفه ورأسه بدلاً من مخالبه في صب التراب عليه احترامًا له.

وفي كل مرة يصب فيها التراب عليه، كان يقترب من صاحبه يشم رائحة جسده كأنما يودعه، أو ربما لديه أمل بأن يكون صديقه المقرب ما زال على قيد الحياة.

ثم واصل القفز وشم رائحة صاحبه للمرة الأخيرة قبل أن يستكمل دفنه، في مشهد أحزن ملايين المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.