برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور نائب رئيس مجلـس الــوزراء ووزيــر الداخليـة الفريق.م الشيخ خالد الجراح الصباح، يقام «مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك في فندق الجميرا خلال الفترة ما بين 21 و23 مارس المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إنه «يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والمختصين في هذا المجال.. كما ستقام العديد من ورش العمل للمزيد من الثقافة والوعي بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من أوراق العمل التي تؤكد على ضرورة حماية الأطفال والعمل على غرس القيم النبيلة في نفوسهم».

ودعت إدارة الإعلام الأمني «أولياء الأمور لحضور فعاليات المؤتمر حتى يتحقق الهدف المرجو منه في كيفية حماية الأبناء من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي»، كما دعت الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام ذات الصلة بهذا الشأن.