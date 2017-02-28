أصبح شاب هندي مثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعية، بعد أن قرر إهداء حبيبته هدية فارهة للغاية جعلته يدفع الثمن غالياً.

فقد اشترى هذا الشاب سيارة جديدة وقام بتزيينها بالكامل بأوراق العملات الهندية من فئة 2000 روبية، لتصبح السيارة مغطاة بالكامل بالنقود، وقرر إهدائها لحبيبته.

وبينما كان الشاب يجوب شوارع مدينة بومباي بسيارته يوم الفالنتاين الماضي، تعرض للتوقيف من جانب الشرطة الهندية التي رفضت الكشف عن هويته.

وبينما يعتبر البعض هذا الشاب هو "روميو الأحمق"، إلا أن أخرين يتوقعون أنه قام بهذا التصرف بشكل متعمد حتى يحصل على شهرة عالمية عبر مواقع التواصل، وهو ما فشل في تحقيقه بعد أن رفضت الشرطة كشف هويته.