يبدو أن عادة التقاط الصور المميزة لتوثيق اللحظات أصبحت هواية الكثيرين، وهي عادة يومية فعليا لأم تحرص على نشر صورها التي تجمعها بابنتيها وتوثق جميع اللحظات عبر موقع الانستغرام.

وتقوم الأم بتوثيق عدة لقطات في ألبوم يجمعهما لتقوم بتخليد الحياة السعيدة مع طفلتيها.

ولا تزال هذه الأم تحافظ على عادة التقاط صورة يومية تجمعها مع بناتها، تفاصيل عاشتها مع صغيرتيها، وتبدو الصغيرة مدللة وشقية جدا!

وتوثق عبر موقع الانستغرام جميع الصور التي تجمعها مع طفلتيها، فيما تحصد هذه الأم وجميلاتها الصغار الآلاف من المعجبين الذين يغردون بطريقة جميلة عليها.