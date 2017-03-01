سجل مقطع فيديو شوهد على الإنترنت أكثر من 8 ملايين مرة قسوة أم، وهي تنهال ركلاً على طفلتها الرضيعة.

والتقط المقطع في إقليم غوانغدونغ، جنوب #الصين، يوم 24 فبراير/شباط .

وتبدو الأم القاسية في المقطع، وهي تصرخ في الرضيعة، وتنهال عليها ركلاً بكل قوة، مستهدفة ظهر #الرضيعة، والأخيرة راقدة على درجات سلم بلا حراك ولا تملك سوى البكاء من شدة الألم.

ومنذ بثّ الفيديو على #مواقع_التواصل، عبر منتقدون عن غضبهم من تصرف الأم المفرط في #العنف.

وقالت #الشرطة_الصينية إنها وجهت تحذيراً شفوياً للأم، وأكدت أن الرضيعة لم تتعرض لإصابات.