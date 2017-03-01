تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو صوره مواطن سعودي وثق من خلاله استراحة فارهة، قبل أن يفاجأ بنشوب حريق كبير بها بعد ساعات من تصويره المقطع، فيما لم يشر المغردون إلى مكان ووقت تصويره.



وأظهر الفيديو استراحة فارهة أشار متداولوه إلى أن المصور هو مالك الاستراحة الذي رفع المقطع على "سناب شات"، قبل أن يظهر الفيديو نفس الاستراحة وقد نشب بها حريق التهمها بالكامل وصوت المصور يقول "حسبي الله ونعم الوكيل"، وبين الفيديو حضور سيارات الإطفاء للموقع فيما لم يتضح سبب نشوب الحريق وملابسات الحادث.



ولقي الفيديو تداولاً كبيراً على موقع "تويتر"، حيث نصح كثير من المغردين بعدم تصوير الطعام والأموال والممتلكات الفارهة ورفعها على مواقع التواصل حفاظاً عليها من العين والحسد، فيما شكك آخرون في صحة الفيديو.