فتحت إدارة تعليم جازان في المملكة العربية السعودية تحقيقاً عاجلاً حول قيام أحد المعلمين بالاعتداء على أحد الطلاب وتسبّبه في قطع أذنه بقلم الرصاص.

وذكر المتابع للقضية، الحسين المدخلي، وهو خال الطفل المعتدى عليه، لـ"العربية.نت"، أن ابن أخته، الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، تعرض لاعتداء مباشر وعنيف من أحد معلميه بالمدرسة دون وجه حق مخالفًا بذلك كل الأنظمة والقوانين.

وقال المدخلي إن إدارة المدرسة أبلغتهم بالحادث بعد أن تم نقل خالد في بداية الأمر إلى مركز الرعاية الأولية بقرية مجعر التابعة لمحافظة صامطة، لكن الطبيب المعالج طلب سرعة نقله إلى المستشفى العام نظراً للحالة الحرجة.

وبالفعل أجريت للتلميذ عملية جراحية صغيرة بسبب تعرضه لخلع مضاعف للأذن صاحبته جروح عميقة، ما استدعى التدخل الجراحي وتثبيت الأذن بالخيوط الطبية والتي وصل عددها إلى 6 غرز، ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف أن معلم الطفل قام بأخذ قلم رصاص ووضعه خلف أذن خالد وعصرها بكل قوته حتى تسببت له بخلع أذنه وتأثرها بالجروح الخطيرة التي لحقت به، بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة التي نتجت عن هذا التصرف من معلم وثقت به أسر الطلاب وأولياء أمورهم.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، لـ"العربية.نت"، إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتابع حالة طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس بمكتب التعليم، في صامطة، بعد تعرضه للضرب من معلمه كما تشير التقارير الأولية.

كما أكد عطيف أن مدير تعليم جازان وجه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه، والإرشاد، وقضايا المعلمين، والمتابعة لزيارة مدرسة الطالب، والوقوف على جميع التفاصيل، واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.