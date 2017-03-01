ذكرت مصادر أن أسرة سعودية مكونة من أب وأم و6 أبناء لقيت مصرعها داخل منزلها بمحافظة حريملاء بالرياض، دون الكشف عن أسباب واضحة للحادث.

وأوضحت المصادر أن الأسرة تقيم بسكن يتبع لشركة المياه، وتم العثور عليها بعد أيام من الوفاة.



وذلك بعد بلاغ تقدم به الجيران عقب انبعاث روائح من المنزل، واشتباههم في الأمر خاصة أنهم لم تكن هناك حركة بالمنزل منذ أيام.



وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت الموقع، وبالدخول للمنزل تم العثور على جميع أفراد الأسرة متوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، فيما رجحت المصادر أن تكون الوفاة جراء انبعاثات من شواحن جوالات ووصلات كهربائية.