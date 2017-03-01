يستيقظ الكثيرون عند الصباح والرغبة تتملكهم للاتصال بمديرهم في العمل، للادعاء بأنهم مرضى وغير قادرين على الذهاب إلى العمل، ليمضوا بقية النهار يتابعون برامجهم المفضلة على شاشة التلفزيون، لكن رجلاً يابانيا ذهل بعيداً في ذلك، عندما أقدم على طعن نفسه بسكين في محطة ناغويا للقطارات، ليحظى بفرصة التغيب عن العمل.

وألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل اعترف بأنه أقدم على طعن نفسه، ليتمكن من التهرب من العمل، وذلك بعد أن ادعى في وقت سابق أن رجلاً غريباً طعنه.



وبعد أن طعن مسارو ميورا ( 54 عاماً) نفسه في الورك، اتصل بالشرطة وادعى أنه رجلاً غريباً هاجمه بسكين وهو يقضي حاجته.

ولدى وصول رجال الشرطة إلى المكان، وجدوا ميورا يحاول أن يوقف نزيف الدماء من جرح في فخذه الأيسر، بحسب ما ذكر موقع أوديتي سنترال.



وبعد استدعاء فريق طبي لعلاج جرح ميورا الذي وصل طوله إلى 2.5 سم، بدأ المحققون بأخذ إفادته، حيث قال إنه كان يقضي حاجته في دورة المياه بمحطة المترو، عندما هاجمه شخص من الخلف ووجه له طعنة قبل أن يهرب، لكن المحققين انتبهوا إلى عدة ثغرات في روايته للأحداث.



وأدرك المحققون أن ميورا كان يكذب، وسرعان ما انهار تحت وابل من الأسئلة الموجهة له، ليعترف بأنه كان يعاني من بعض المشاكل في العمل، وكان يرغب أن يتغيب عنه ولو ليوم واحد، ولم يجد طريقة للتغيب سوى طعن نفسه.