علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة إعلان اسم الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار بالخطأ، في الحفل الذي أقيم فجر الاثنين، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت «الحديدي»، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، حفل الأوسكار كان مبهرًا كالعادة فيما يخص الأزياء والموضة، مضيفة: «حدث خطأ في الإعلان عن جائزة أفضل فيلم، والحقيقة أن الأمريكيين أصبحوا يشبهوننا تمامًا».

واستطردت: «الأمريكان بقوا شبهنا بالظبط، رئيسهم دونالد ترامب، عايز يعمل مليونية من مناصريه ومؤيديه، وعندهم مظاهرات ضد الرئيس، وعندهم نشطاء وحقوقيين، وكمان أخطاء في الحفلات الكبرى زينا»، قائلة: «أشعر أن الكتالوج الخاص بنا بدأ في الانتقال إلى بلاد العم سام».

وأكدت أن الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الرسوم المتحركة، تجري تحقيقًا الآن في الواقعة التي تسببت بوقوع هذا الخطأ «الفادح».