أيدت محكمة التمييز في دبي، وهي أعلى درجة قضائية، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأردني نضال عيسى أبو علي، المدان بقتل ابن مواطنه الطفل عبيدة واغتصابه.

ورفضت الهيئة القضائية الطعن المقدم من الدفاع على حكم محكمة الاستئناف بإعدام القاتل، ليصبح الحكم نهائيا في انتظار التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم (49 عاما) قتل الطفل الأردني عبيدة (8 سنوات) خنقا، بعد أن خطفه بسيارته واعتدى عليه جنسيا.

وكانت محكمة الجنايات في دبي أصدرت، في أغسطس الماضي، حكما بالإعدام على المتهم بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أيدته محكمة الاستئناف.