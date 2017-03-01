«أنتم مرضى ومليانيين عقد»
الفنانة هيفاء وهبي معقبة على التعليقات المسيئة التي تكتب أسفل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عبر صفحتها قائلة: يا ريت كل حدا عنده عقد نفسية يعمل Unfollow لأنكم صراحة مرضى ومليانيين عقد وغيرة غريبة، والدين أخلاق وأنتوا بلا أخلاق. حلو عن سمانا ارجوكم، انظروا الى انفسكم في المرآة وأعدكم أنكم لن تسخروا من أحد بعد ذلك.
«طول عمرك حلو يا حلو»
الفنانة السورية أصالة للمطرب المصري محمد الحلو الذي استضافه المذيع عمرو أديب في سهرة غنائية شجية طوال ساعتين غنى خلالها كل ما طلبه منه المتصلون به عبر البرنامج، وكانت أصالة إحدى المتصلات وقالت له في مداخلة جميلة: رجعتنا للزمن الجميل وأمتعتنا بالألحان التي لا نرى مثلها الآن، وعندما قال لها الحلو مازحا: خلاص كبرنا يا أصالة، ردت: الصوت الجميل لا يشيخ أبدا والكلمات المنتقاة تبقى ولا عمر لها.. وانت كنت حلو وحتفضل طول عمرك حلو.
«إنه حب حياتي»
عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، التي تعود لأصول فلسطينية، تعبر عن مشاعرها في رسالة رقيقة عبر الشبكة العنكبوتية لصديقها المغني زين مالك الذي كان سابقا عضوا في فرقة «ون دايركشن» البريطانية العالمية.
«هذا خطأ تاريخي بكل معنى الكلمة!»
رئيس الحكومة البريطانية السابق جون ميجور، الذي تصفه الصحافة عادة بـ«المغرور»، ينتقد رئيسة الحكومة تيريزا ماي ويطالبها بتحضير الناخبين البريطانيين لما سيواجهونه من أذى في المستقبل نتيجة لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
«يا له من سؤال مضحك وسخيف»
الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسن، التي تحترف الغناء أيضا، ترد بسخرية على مقدم البرامج التلفزيونية ريان سيكريست عندما سألها: لماذا ترتدين حذاء بكعب عال في الأوسكار؟
«مفيش كوميديان زي إسماعيل يس»
الناقد الفني المصري طارق الشناوي في حوار عن نجوم الكوميديا في مصر، مؤكدا ان اسماعيل يس هو الأكثر إضحاكا في تاريخ الكوميدية المصرية، وسلسلة أعماله حتى الآن مبهرة حتى للأجيال الجديدة التي لم تعاصره، إسماعيل يس في الجيش والاسطول والبوليس الحربي ومستشفى المجانين، لاتزال هذه الأفلام تحظى بنسبة مشاهدة تفوق الوصف.
«نريد هذا اللاعب»
مسؤولو نادي يوفنتوس وهم يحاولون بشتى الطرق الحصول على خدمات اللاعب الشاب ماتيا دي تشيليو الظهير الأيسر لنادي ميلان، وذلك حسبما أشار موقع «كالتشو ميركاتو» المتخصص في شؤون الانتقالات الكروية في إيطاليا. وأشار الموقع إلى أن رحيل الفرنسي باتريس إيفرا إلى أوليمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وعدم ضم بديل يعزز فكرة ضم دي تشيليو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا ان اللاعب قادر أيضا على شغل مركز الظهير الأيمن وقت الحاجة.